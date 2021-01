I controlli della polizia locale a Olbia.

Oggi la polizia locale di Olbia, coordinati dal comandante Giovanni Mannoni, ha eseguito diversi controlli presso le attività di servizi di ristorazione e somministrazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie per scongiurare la diffusione del coronavirus.

Durante i controlli sono state sanzionate due attività che esercitavano la somministrazione nonostante i divieti: una in Corso Vittorio Veneto, che risulta già recidiva per la medesima violazione, e una in via Roma.

Inoltre è stato contestato il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione all’interno del locale da parte di una dipendente, nonché una comunicazione alla Procura di Tempio per oltraggio a pubblico ufficiale.

