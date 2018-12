In attesa dell’ok della Regione.

La Commissione regionale per l’Autonomia, il 14 novembre 2018, ha approvato all’unanimità il disegno di legge che prevede l’istituzione di una nuova provincia per la Gallura. Tecnicamente si chiamerebbe Provincia Nordest. I sindaci e i consiglieri regionali galluresi, Giuseppe Meloni Pd, Giuseppe Fasolino Fi, Pierfranco Zanchetta Upc e Giovanni Satta Uds, hanno proposto e ottenuto l’ok, per l’approvazione in I Commissione della legge per l’istituzione della provincia del Nord Est.

Adesso la legge dovrà passare alla votazione del Consiglio regionale, risultato che si spera di ottenere prima di Natale. L’istituzione della nuova provincia è una necessità che, partendo dal territorio della Gallura e del Monte Acuto, interessa tutti quei comuni legati allo sviluppo ed al rilancio dell’imprenditoria che vi ruotano intorno.

