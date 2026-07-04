Malore in spiaggia a San Teodoro, morto un uomo

Un uomo è morto dopo un malore in spiaggia a San Teodoro.

La vacanza a San Teodoro di un turista lombardo è finita in tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno. L’uomo era arrivato in Gallura soltanto ieri insieme alla sua famiglia per trascorrere alcuni giorni di relax al mare. La tragedia si è consumata sulla spiaggia della Cinta, davanti a molti bagnanti presenti in quel momento.

L’uomo è stato colto da arresto cardiaco e non si è più ripreso.

Il settantenne si trovava vicino alla riva quando, all’improvviso, si è sentito male. Un arresto cardiaco lo ha fatto cadere a terra in pochi istanti. Le persone che si trovavano nelle vicinanze si sono subito accorte della gravità della situazione e hanno dato l’allarme chiamando il Numero Unico di Emergenza 112.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione.

In pochi minuti sono arrivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, supportato anche dall’elisoccorso Areus, atterrato vicino alla spiaggia per velocizzare le operazioni. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo con tutte le manovre necessarie. Nonostante gli sforzi, però, ogni tentativo si è rivelato inutile. Dopo diversi minuti, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso. La notizia ha lasciato sgomenti i familiari e le tante persone presenti sulla spiaggia.

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