L’incidente domestico ad Arzachena.

Gli esperti si sono raccomandati: state attenti con i lavori di casa. Nel senso che, presi dalla noia della quarantena, è facile essere mossi dall’ambizione di trasformarsi in Manny Tuttofare, come il celebre cartone animato, ma i pericoli sono dietro l’angolo. Martellate sulle dita, sbucciature o scivolate.

Come è accaduto oggi ad un 45enne di Arzachena che, mentre faceva alcuni lavori manuali nella sua casa, è caduto ruzzolando per terra. Per l’uomo si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso. Ha alcune contusioni, ma fortunatamente, da quanto si apprende, nulla di grave. Per tutti la raccomandazione è di fare attenzione con i lavori domestici.

