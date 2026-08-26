Smeraldina celebra i 100 anni del fondatore Giovanni Maria Solinas

I 100 anni di Giovanni Maria Solinas fondatore di Smeraldina.

Il 26 agosto 1926 nasceva Giovanni Maria Solinas, l’uomo dalla cui intuizione avrebbe preso forma una delle realtà legate all’acqua più conosciute della Sardegna: Smeraldina. A un secolo dalla sua nascita, la sua storia torna al centro dell’attenzione attraverso l’eredità lasciata da un progetto nato dall’incontro tra lavoro, territorio e visione imprenditoriale.

Il legame con la terra d’origine.

Solinas costruì il proprio percorso mantenendo un forte legame con la terra d’origine. La sua esperienza imprenditoriale prese forma a partire da un’idea destinata a trasformarsi nel tempo in un’attività capace di attraversare diverse generazioni. Alla base vi erano una particolare attenzione al lavoro e la volontà di valorizzare una risorsa profondamente connessa all’identità dell’isola. Da quella intuizione nacque Smeraldina, nome che nel corso degli anni è diventato associato a un’acqua proveniente dalla Sardegna e a una storia aziendale costruita attorno al rapporto con il territorio. L’acqua, elemento naturale, divenne così anche il punto di partenza di un percorso imprenditoriale destinato a proseguire nel tempo.

Un momento per ripercorrere le origini di questa storia.

Il centenario della nascita di Giovanni Maria Solinas rappresenta quindi un momento per ripercorrere le origini di questa storia. Non soltanto quelle legate alla nascita di un’impresa, ma anche quelle di una famiglia che ha portato avanti una precisa idea di lavoro, mantenendo nel tempo il rapporto con la Sardegna. La figura del fondatore viene ricordata soprattutto attraverso i valori che hanno accompagnato il suo percorso. La passione per ciò che faceva, il rispetto per l’ambiente e per la terra e la cura riservata al proprio lavoro costituiscono gli elementi attorno ai quali si è sviluppata la sua visione.

In 100 anni, il contesto economico e sociale è profondamente cambiato. Anche il modo di produrre, comunicare e distribuire è stato trasformato dall’evoluzione dei mercati e delle tecnologie. La storia iniziata con Solinas, tuttavia, è proseguita attraverso le generazioni, mantenendo come riferimento le proprie origini. Il ricordo del fondatore coincide così con quello di un percorso familiare e imprenditoriale che ha avuto nella Sardegna il proprio punto di partenza. Una storia nella quale la crescita dell’azienda si è intrecciata con l’idea di custodire e valorizzare una risorsa naturale dell’isola.

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