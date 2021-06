La solidarietà dei campioni del calcio per Antonio Tango Dessì

Si moltiplicano i messaggi di pronta guarigione per Antonio Tango Dessì.

Mentre prosegue il percorso di cure per Antonio Tango Dessì, il noto sindaco dei poveri di Olbia, per una malattia che l’ha debilitato negli ultimi mesi, si moltiplicano i messaggi di incoraggiamento per una pronta guarigione.

Messaggi che Tango pubblica sulla sua pagina social e che scaldano il cuore in questo difficile momento. Tra questi arriva il pensiero e l’abbraccio di Radja Nainggolan.

Messaggi di in bocca al Lupo arrivano anche dal ritiro azzurro con il portiere della nazionale italiana Salvatore Sirigu.

