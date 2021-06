Il giovane faceva il manutentore ad Agrustos.

Era un giovane allegro, conosciuto, amato e stimato da tutti.Non solo a Nuoro, sua città natale. Giuseppe Vinci, 27 anni, ieri mattina è stato colto da un malore improvviso, presumibilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo.

Si trovava ad Agrustos, dove stava lavorando in qualità di manutentore in un resort della zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della vicina caserma ed i sanitari che hanno accertato la morte naturale, anche se in questo momento è in corso ad Olbia, l’autopsia sul corpo del giovane, esclusivamente a fini giudiziari.

La notizia è stata colta con grande tristezza e rammarico da parte di tutti. Non è ancora nota la data dei funerali.

(Visited 1.380 times, 1.435 visits today)