La trasmissione Soliti ignoti.

Uno dei temi dell’estate, il furto di sabbia nelle spiagge, è arrivato fino alla prima serata di Raiuno. Ivan Dettori, responsabile ambientale dell’aeroporto di Olbia, lo scorso 16 ottobre, infatti, è stato uno dei protagonisti del programma Soliti Ignoti, in onda dopo il Tg delle 20.

Ivan da Siniscola, così, si è presentato, era uno degli Ignoti oggetto del quiz televisivo in cui un concorrente deve attribuire un mestiere, un’attività, ad un ignoto personaggio. L’attività attribuita ad Ivan, infatti, è stata quella di riportare sabbia nelle spiagge.

Un’importante vetrina in cui il dipendente Geasar ha potuto raccontare la sua attività che solo nello scorso aprile ha permesso di riportare nel proprio ambiente 10 tonnellate di sabbia, rocce e conchiglie. Materiali tutti sequestrati a passeggeri in partenza dall’aeroporto di Olbia.

“Vi rendete conto dell’inciviltà delle persone? Portare via 10 tonnellate di sabbia, rocce e conchiglie è una cosa folle. – ha commentato Amadeus, presentatore della trasmissione – La sabbia della Sardegna è bellissima e meravigliosa e proprio per questo deve rimanere lì, altrimenti non la troviamo più”.

