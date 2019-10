L’intervista in diretta ai Tazenda prima del concerto a Olbia

L’intervista e il concerto.

In occasione della quinta edizione di ”Benvenuto vermentino” i Tazenda oggi saranno ospiti nel salottino radiofonico di Radio Olbia Web al Demos Cafė. Una lunga storia musicale quella del gruppo, che verrà raccontata in un concerto che si terrà questa sera alle 22 in piazza regina Margherita.

Saranno ripercorse le tappe di una band che ha portato la Sardegna nel mondo e che riesce sempre a rinnovarsi coinvolgendo ed emozionano il suo pubblico. Oggi sabato 19 ottobre nello speciale proporremo tanti dei loro successi e ascolteremo il nuovo singolo Lieve, colonna sonora del nuovo film di Pino e gli anticorpi. In diretta dalle 17 su Radio Olbia Web.

(Visited 155 times, 156 visits today)