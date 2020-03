L’incontro tra ministri e commissari.

Uno spiraglio all’ingarbugliata vicenda di Tirrenia. Dopo il blocco delle navi, deciso dall’armatore Onorato, arrivato a sua volta dopo il blocco dei conti correnti della società navale da parte dei commissari di Tirrenia, si è tenuto, questa mattina, un incontro con i ministri delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

La paura, come ribadito da più parti, è che si possa verificare un blocco delle merci per la Sardegna. I ministri hanno sollecitato i commissari di Tirrenia e i rappresentanti del gruppo Onorato a trovare una soluzione entro 24 ore. Le ipotesi sul tavolo sarebbero diverse e si punta, innanzitutto, a garantire i collegamenti in continuità territoriale con la Sardegna e la Sicilia.

(Visited 85 times, 89 visits today)