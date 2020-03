L’iniziativa del Comune di Olbia.

Il sindaco Settimo Nizzi ha aderito all’iniziativa per commemorare le vittime da Covid-19 con il minuto di raccoglimento, questa mattina alle ore 12, davanti al palazzo comunale di corso Umberto I.

“Tutti noi – ha affermato il primo cittadino – siamo uniti in un abbraccio ideale alla cittadinanza. Questo gesto vuole significare quanto, in un momento così delicato, sia importante la coesione e l’unità tra i territori della nostra nazione”.

E ancora: “Siamo accanto a chi ha perso i familiari, al personale sanitario che sta svolgendo un lavoro straordinario mettendo a repentaglio la propria vita, così come a tutti coloro che lavorano per garantire i beni di prima necessità alla popolazione. Siamo certi che usciremo da questo periodo difficile e gli sforzi che tutti noi stiamo compiendo serviranno per celebrare presto una rinascita”.

(Visited 133 times, 133 visits today)