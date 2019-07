Le famosissime sorelle Kardashian sono in Costa Smeralda

Continua l’estate vip.

Nel mondo sono diventate famose con il reality televisivo Al passo con i Kardashian. Per 14 stagioni hanno tenuto incollato alla televisione milioni di americani e non solo raccontando le loro vicende quotidiane. Le sorelle Kourtney e Kendall Kardashian (anche se il cognome vero di Kendal è Jennifer) sono da alcuni giorni in vacanza in Costa Smeralda.

A renderlo noto l’occhio vigile del Consorzio. Dopo il successo della serie televisiva improntata sulla loro famiglia (il programma si concentra principalmente sulle sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e sulle loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner, ma sono presenti anche i loro genitori Kris e Caitlyn), le due sorelle sono diventate tra le modelle più ricercate e note imprenditrici nel settore della moda.

Sui loro profili Instagram hanno già immortalato alcuni scenari di Porto Cervo facendo, come consuetudine, il pieno di like. Insomma, dopo Will Smith ed Elton John l’estate vip in Costa Smeralda sembra proseguire per il verso giusto.

(Visited 104 times, 109 visits today)