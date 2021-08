Spaccio di droga a bordo di un monopattino elettrico, arrestato un 30enne

Dopo una breve fuga l’uomo è stato fermato.

Nel pomeriggio di sabato l’attenzione degli agenti di un equipaggio della Squadra volante di Cagliari, transitando in Via Schiavazzi, è stata attirata da un uomo sopra un monopattino elettrico che si aggirava con fare sospetto.

Il 30enne, noto agli operatori di polizia per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, è stato fermato per essere sottoposto ad un primo controllo. Il giovane alla vista degli operatori ha tentato subito alla fuga, abbandonando il suo monopattino ma tenendo tra le mani una busta di plastica, cercando di dirigersi verso uno sterrato per cercare di far perdere le sue tracce.

I poliziotti senza mai perderlo di vista, sono riusciti a bloccare l’uomo e a procedere ad un controllo approfondito. Dalla busta fuoriusciva il pungente odore tipico della marjuana che ha ulteriormente confermato le intuizioni degli operatori trovando delle bustine di stupefacente.

Il controllo è stato esteso anche all’interno della propria dimora dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, circa 250 grammi di marijuana, 2 grammi circa di cocaina e la somma complessiva di 310 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

L’uomo, con precedenti di polizia, al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la propria abitazione e tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in attesa dell’udienza direttissima prevista per la giornata odierna.

