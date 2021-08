Un ricco calendario di eventi a Golfo Aranci.

Si accende l’estate a Golfo Aranci con un ricco calendario di eventi e spettacoli fino a metà settembre.

“Si riparte se ripartono gli eventi – commenta l’assessore al Turismo Luigi Romano – . Un giugno e luglio senza eventi a Golfo Aranci non si vedeva da troppo tempo. Un attesa che ha ricordato quanto sia fondamentale per tutta la destinazione una ricca programmazione di iniziative. Golfo Aranci ancora oggi non può far a meno di una pesante mano e di un importante sostegno Comunale al Turismo. Con orgoglio, superando noi stessi e sfruttando le maglie del decreto rilancio siamo riusciti dopo l’approvazione degli equilibri di bilancio di fine luglio, ad affidare 21 eventi che si realizzeranno da lunedì fino a metà settembre“.

“E’ un calendario che vuole portare tutta la Sardegna e le sue tradizioni sul mare e farle conoscere a tutti i nostri ospiti – continua il Sindaco Mario Mulas – . Con gli organizzatori abbiamo condiviso la massima attenzione alle norme sanitarie e gli accessi saranno consentiti solo ai possessori di Green Pass. Faremo importanti eventi storici come l’Isola in Gallura in programma il 26 agosto ed il Simposio dei Cori Sardi sabato 29 agosto, ma anche concerti, spettacoli teatrali e revival, il tutto nella nostra Piazza Cossiga”.

Soddisfatto anche l’Assessore allo spettacolo Gianni Astara Prontu. “Golfo Aranci si presenta con un calendario forte, ragionato e di altissima qualità. Un segnale forte per dare serenità agli ospiti e fiducia ai nostri commercianti. Si inizia da lunedì 9 con lo spettacolo teatrale “Retornable” di e con Gaspar Uriel Perissinotti che darà inizio alla rassegna artistica presente ogni lunedì, che anticiperà le rassegne musicali che si svolgeranno ogni giovedì, fino a metà settembre”.

“Il nostro impegno non finisce qui, e i nostri uffici che mai smetterò di lodare per la loro dedizione, sono al lavoro per realizzare iniziative sia a fine settembre che ad ottobre per sostenere anche in bassa stagione i nostri imprenditori, conclude l’Assessore Luigi Romano. .

Il calendario degli eventi.

Agosto

9 Spettacolo Teatrale “Retornable” di e con Gaspar UrielPerissinotti

10 Quelli che educano reading educativo con Lorenzo Braina*Anfiteatro Chiesa San Giuseppe

12 Groove in Blues di Eliseo Muraglia

16 “Circo Retrò” di Circo ZAmuNer

17 Emozioni omaggio a Lucio Battisti

18 Escluso il Cane tributo a Rino Gaetano

19 Beppe Dettori e Moretti presentano album “Animas”

20 Zirichiltaggia omaggio a Fabrizio De Andrè

23 “Lulu e le sue Valigie magiche” di e con Maurizio Giordo

25 Blues, Funky, Rock e soul di Francesco Piu

26 Isola in Gallura con Giuliano Marongiu

28 Simposio di Cori Sardi

29 OPERAZERO il Sogno trasposizione musicale e teatrale del concerto Figli del Sogno di Renato Zero

30 “Wake Up” di e con Marcella Meloni

Settembre

2 Live di Irene Loche

5. ALCOOL Vasco Tribute

6 “Com’è nato il giullare” di e con Maurizio Giordo

9 Live di Gavino Loche

10 Educare all’autostima dialogo educativo con Lorenzo Braina *Anfiteatro Chiesa San Giuseppe

13 “Hope! Hope! Hopla” di e con Pasquale Imperiale e Vincenzo De Rosa

15 Elisa Carta presenta l’album “S’incontru”

