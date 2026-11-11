La Maddalena, lo spettro delle privatizzazioni sul futuro di Punta Rossa a Caprera

Per la zona di Punta Rossa a Caprera cresce la preoccupazione dei maddalenini che vedono aggirarsi il fantasma delle privatizzazioni. La recente visita nell’arcipelago della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e del ministro dell’Ambiente, organizzata per verificare lo stato dei lavori di bonifica all’ex Arsenale Militare (arrivati ormai all’80%), ha riacceso con forza il dibattito sul futuro dei beni pubblici di La Maddalena. Mentre per l’Arsenale la strada sembra tracciata verso il rilancio della nautica, gli abitanti guardano con una profonda diffidenza nella zona sud dell’isola di Caprera. Secondo quanto denunciato con forza dalla cittadinanza, infatti, il mirino non sarebbe puntato solo sulla singola batteria militare di Punta Rossa. Ma sull’intero territorio che va dall’istmo dei Due Mari e Cala Portese, passando per la spiaggia del Relitto (Cala dello Sforzato), fino ai fortini.

Il timore dei maddalenini

Tra i maddalenini ci sono allarme e rassegnazione, riassunto dal pensiero diffuso tra i residenti secondo cui “prima o poi ci riusciranno“. Il progetto di privatizzazione dell’area parte da lontano. Affonda le radici nei decreti presidenziali ereditati dalle giunte regionali guidate in passato da Francesco Pigliaru e proseguite sotto Christian Solinas. Secondo i comitati e i cittadini, l’obiettivo finale sarebbe l’affidamento a privati di un territorio immenso per renderlo fruibile solo a una clientela d’élite. Estromettendo gli isolani e i turisti non facoltosi.

Il timore ricorrente tra i residenti è quello di veder sbarrato l’accesso alla zona. Con la paura di fare un salto indietro nel tempo ai decenni in cui – fino agli anni Ottanta – l’ingresso alla strada di Caprera era controllato dai carabinieri della Marina Militare. Con la differenza che oggi al loro posto potrebbero esserci le guardie giurate di un resort esclusivo. Un copione che, secondo la viva voce degli isolani, avrebbe già un precedente doloroso proprio a Caprera con l’ex Club Med. Percepito come una porzione di territorio regionale sottratta alla vita e alla fruizione della collettività. C’è chi contesta al Comune l’aver dato il via libera col Puc. Senza pretendere garanzie o contropartite concrete, come posti di lavoro stabili o la tutela di servizi e beni a favore della comunità.

La legislazione nazionale

Se da un lato la voce e la preoccupazione degli isolani raccontano di un territorio risucchiato da logiche speculative, dall’altro la tenuta di questo scenario deve fare i conti con un impianto di leggi e vincoli estremamente rigido, posto a tutela della collettività e dell’ambiente.

Sul piano giuridico, la legislazione nazionale stabilisce l’inalienabilità del demanio marittimo. Spiagge, cale e battigia sono beni pubblici indisponibili, il che significa che nessuno può recintare o impedire l’accesso libero e incondizionato alla spiaggia del Relitto. A questo si aggiunge la blindatura del Parco nazionale e del Ppr. Che vietano in modo assoluto la costruzione di nuove volumetrie su suolo libero e l’installazione di infrastrutture di rete o impianti di depurazione invasivi. L’area, protetta anche a livello europeo dalla Rete Natura 2000, impone il rispetto di severissime valutazioni di impatto ambientale per qualsiasi ipotesi di recupero dei soli edifici militari esistenti, escludendo in partenza la possibilità di veder nascere grandi villaggi turistici o alberghi estesi.

La rete di garanzie

In definitiva, la combinazione tra il quadro normativo a tutela del demanio, i vincoli architettonici sugli immobili storici e le rigide prescrizioni di salvaguardia del Parco Nazionale costituisce un presidio solido e strutturato. Questa fitta rete di garanzie assicura che qualsiasi futuro progetto di valorizzazione debba necessariamente conformarsi al rispetto dell’ambiente e della legalità, preservando la spiaggia del Relitto e il litorale di Caprera come beni comuni inalienabili e sottratti a qualsiasi logica di privatizzazione, garantendone la libera fruibilità.

Tuttavia, nonostante la solida rete eretta da leggi, vincoli e prescrizioni ambientali, sulla carta impenetrabile a speculazioni e nuove colate di cemento, nella comunità maddalenina resta la ferma consapevolezza che il pericolo non sia del tutto svanito. Per gli isolani, tra carte bollate, bandi di concessione e promesse istituzionali, l’ansia per il futuro di quel lembo di Caprera continua a rimanere viva. Alimentata dalla paura che, un pezzetto alla volta, questo straordinario patrimonio possa comunque finire per scivolare via dalle mani di chi lo vive ogni giorno.

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