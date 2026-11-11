Ubriaco alla guida di un camion, fermato a Olbia

Fermato un ubriaco alla guida di un camion a Olbia.
Viaggiava al volante di un camion con un tasso alcolemico di oltre quattro volte il limite ordinario previsto per la guida, ma per un conducente professionale il valore consentito è addirittura pari a zero. È quanto emerso durante un controllo della Polizia Stradale lungo la statale 729, nel territorio di Olbia.
Il controllo sulla strada statale 729.
L’episodio risale alla tarda serata del 3 novembre, quando una pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Siniscola, appartenente alla Sezione di Nuoro, era impegnata in un normale servizio di vigilanza stradale. Gli agenti hanno intimato l’alt a un autoarticolato e, durante le verifiche, hanno notato immediatamente le condizioni psicofisiche alterate dell’uomo alla guida.
Alcoltest a 2,32 grammi/litro.
Il conducente, un quarantenne originario della Moldavia, è stato quindi sottoposto all’alcoltest. L’esame ha restituito un risultato particolarmente elevato: 2,32 grammi di alcol per litro di sangue. Un dato estremamente grave, soprattutto considerando che chi guida veicoli adibiti al trasporto professionale è soggetto al limite tassativo di 0 grammi/litro. Una condotta che avrebbe potuto mettere seriamente a rischio la sicurezza degli altri automobilisti in transito sulla strada. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania. Gli agenti hanno inoltre provveduto al ritiro della patente di guida.