Dalla natura alla storia nuragica, Santa Teresa guarda all’Europa

Santa Teresa Gallura guarda all’Europa.

Due nuove iniziative per rafforzare la visibilità turistica e culturale di Santa Teresa Gallura, portando le eccellenze del territorio anche oltre i confini nazionali. L’amministrazione comunale ha approvato ieri due delibere di Giunta che prevedono la partecipazione a importanti appuntamenti in programma a Lugano e Milano.

Il primo riguarda la fiera “Ti Sana” di Lugano, un’occasione per promuovere Santa Teresa davanti a un pubblico internazionale interessato al turismo consapevole, alla natura, al benessere e alla qualità della vita. La presenza all’evento sarà dedicata alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche, delle tradizioni enogastronomiche e del patrimonio culturale del territorio.

La seconda iniziativa porterà invece Santa Teresa Gallura a Milano, all’interno del grande progetto espositivo dedicato alla Civiltà Nuragica, previsto tra gennaio e marzo 2027. L’appuntamento, di rilevanza nazionale e internazionale, si inserisce nel percorso della candidatura Unesco della civiltà nuragica. Sarà un’opportunità per far conoscere la storia, i siti archeologici e le radici più antiche del territorio gallurese.

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