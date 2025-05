Via libera dal Ministero alla nuova Olbia-Arzachena, la 4 corsie non è più un sogno

Un grande passo in avanti verso la nascita della Olbia-Arzachena a 4 corsie

Dopo anni di attesa arriva un grande passo in avanti verso la nascita della Olbia-Arzachena a 4 corsie: c’è l’ok dal Mase, “Finalmente è arrivato il parere positivo della Assemblea plenaria della Commissione tecnica valutazioni ambientali di Via e Vas“. Il deputato leghista Dario Giagoni annuncia il provvedimento preso dal Mase, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. “Una notizia molto attesa che porta stabilità e sicurezza a un intero territorio”, aggiunge.

Il primo dei tre progetti in Gallura

Il parere positivo sulla nuova arteria che dovrà attraversare la Gallura riguarda la prima parte, quella che va da Olbia fino ad Arzachena. Il secondo intervento dovrà riguardare il collegamento a quattro corsie tra Arzachena e Palau e poi dovrebbe essere quello costiero, che porterà da Palau fino a Santa Teresa Gallura. La strada con una corsia per senso di marcia e i suoi tornanti rende difficili i collegamenti tra Olbia e il nord della Gallura. Durante la stagione estiva, poi, sono migliaia le auto che la percorrono. Solo nel 2024 tra Olbia e Palau ci sono stati 27 incidenti, due dei quali mortali

“Gli interventi di miglioramento rappresentano priorità assolute per rispondere alle esigenze del territorio e risolvere i problemi di mobilità dei sardi, dopo decenni di troppi no – commenta il parlamentare gallurese del Carroccio -. Una risposta esaustiva che fa svanire i timori dopo 20 anni di silenzio. Restituiamo, finalmente, dignità ai piccoli territori. Le strade sicure e scorrevoli riducono inoltre gli incidenti“.

