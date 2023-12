Il Comune investe per lo sport. Olbia avrà presto anche un nuovo stadio

Tutti i progetti per lo sport a Olbia.

Vanno avanti i progetti per realizzare un nuovo stadio a Olbia, ma anche per altri impianti sportivi nella città. Il Bruno Nespoli, che oggi è una struttura inadeguata e per lo più si trova in una zona ad alto rischio idrogeologico, sarà ubicato in un’altra area della città. E finalmente Olbia avrà uno stadio moderno e più accogliente di quello attuale.

Il palazzetto in via Mosca.

Una delle periferie che fino a poco fa non avevano alcun servizio, nemmeno strade, è la zona Sa Minda Noa, soprattutto via Mosca. Oggi il volto del quartiere è cambiato tantissimo e sono presenti numerosi negozi, marciapiedi, alberi e presto ci sarà un parco a modello del Fausto Noce e un palazzetto.

In particolare, per quanto riguarda il palazzetto dello sport, il sindaco Settimo Nizzi, ha fatto sapere durante la conferenza stampa di fine anno, che il progetto in via Mosca è stato rifatto e sta andando avanti e finalmente il quartiere si avvicinerà allo sport.

Riqualificazione al Fausto Noce e la nuova pista di atletica.

Presto cominceranno i lavori per la ristrutturazione dei palazzetti Fausto Noce. Gli interventi interesseranno il Caocci e il Meloni. Intanto, un altro quartiere periferico della città avrà finalmente un impianto sportivo che entrerà in uso nel frattempo al posto del Caocci. Si tratta della pista di atletica in zona Ruinadas, che presto sarà realizzata per un costo di 4 milioni di euro.

“Abbiamo approvato il progetto per circa quasi 1 milione di euro per realizzare la seconda pista a 8 corsie e due rampe dei 100 metri nel campo in via Nervi – dichiara Nizzi -, per quei ragazzi che oggi non trovano spazi adeguati”.