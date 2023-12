Ultimi acquisti di Capodanno, i supermercati aperti a Olbia

I supermercati aperti a Capodanno a Olbia.

Domani comincia l’anno nuovo ed è ovviamente un giorno di festa per tutti, anche i supermercati di Olbia non faranno eccezione. Dunque, a Olbia non sarà possibile trovare supermercati aperti il primo gennaio 2024.

Per il primo dell’anno resteranno chiusi anche tutti e due i centri commerciali Olbiamare e Terranova. Entrambi i supermercati dei centri commerciali sono gestiti da Spazio Conad. Anche i piccoli Conad della città hanno deciso di restare chiusi a Capodanno e chiudono anche gli Eurospin della città. Tuttavia, tutti i negozi di Olbia daranno ampia disponibilità oraria oggi 31 dicembre 2023 e a partire dal 2 gennaio 2024.

Dunque, conviene verificare entro la serata di oggi se ci sono abbastanza scorte di cibo per oggi e domani e se si dispone di tutti gli ingredienti e le pietanze per il pranzo di Capodanno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui