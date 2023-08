Panico al Red Valley Festival di Olbia.

Durante la prima serata del Red Valley Festival di Olbia si è sfiorata la tragedia. In un momento di grande entusiasmo, mentre la performance di Geolier stava coinvolgendo il pubblico, si è improvvisamente sprigionato un fumo denso. In un istante, la serenità dell’evento è stata spezzata e il fuggi fuggi generale è iniziato mentre le persone cercavano di allontanarsi dall’area.

La tensione nell’aria era palpabile, e ciò che inizialmente sembrava essere una serata di spensieratezza e divertimento si è trasformato in un momento di paura e caos. Il rischio che la situazione degenerasse in una tragedia era tangibile, ma fortunatamente, grazie alla prontezza dei partecipanti e alla gestione dell’organizzazione, la situazione è stata contenuta.

Il Red Valley Festival aveva riunito numerosi artisti di spicco per la prima serata, tra cui Lazza, Guè, Emis Killa, Paky, Damianito, Il Pagante, Mamacita, Rose Villain, Shablo e appunto Geolier. Proprio durante la performance di quest’ultimo, il momento di terrore si è scatenato. È un triste esempio di come un attimo possa trasformare in una vicenda potenzialmente tragica. Tuttavia, la reazione rapida della folla e l’intervento degli organizzatori hanno contribuito a evitare una situazione decisamente più grave.

