Primo fine settimana del 2023: la nuova stagione del Phi Beach

Il dj Badbox è l’ospite del primo sabato della stagione 2023 al Phi Beach che comincia in questo ultimo weekend di maggio. Si accendono le luci sul mare che caratterizzano il ristorante-locale di Forte Cappellini a Baja Sardinia.

Venerdì 26 è stato il turno di Themba che ha rotto il giacchio. Sabato e domenica invece le serata saranno animate da Badbox per un weekend che vale come fischio d’inizio per una nuova stagione di tramonti sul litorale di Arzachena.

Dopo il weekend inaugurale comincia la programmazione quotidiana e ogni sera il Phi Beach sarà aperto al pubblico, per tutta l’estate. La musica e l’intrattenimento affiancano le proposte in cucina dello chef pluristellato Giancarlo Morelli. È la sedicesima stagione Luciano Guidi col suo locale che è diventato ormai uno dei simboli della Sardegna nel mondo.

