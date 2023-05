La Finanza ha fermato la famiglia con la cocaina a Livorno

La Finanza ha sequestrato undici chili di cocaina pura al porto di Livorno, stava per arrivare a Olbia in auto con una famiglia. La droga è stata trovata su un mezzo in cui viaggiavano due genitori e e le loro due bambine. Stavano per imbarcarsi su un traghetto diretto all’Isola Bianca. Il conducente, un uomo di 40 anni di nazionalità albanese, è stato arrestato. Secondo la Guardia di Finanza, il valore di mercato della droga sequestrata supera i 3 milioni di euro.

Durante i controlli di routine al porto, i finanzieri hanno notato l’interesse dei cani antidroga, Jambo e Brook, nei confronti dell’auto con la famiglia a bordo. Di conseguenza, hanno deciso di approfondire il controllo, prestando attenzione alle due bambine e garantendo la massima sicurezza per gli altri presenti nel porto. Durante la perquisizione, sono stati scoperti dei panetti di cocaina pura nascosti nel sedile posteriore dell’auto. La Guardia di Finanza ritiene che il padre abbia utilizzato le figlie come “scudo” per evitare controlli, poiché erano sedute nel sedile posteriore dell’auto. Il conducente è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della grande quantità di droga sequestrata.

