Stalking e minacce ai fratelli per l’eredità, nei guai un uomo di Olbia

Olbia, litiga coi fratelli per l’eredità e finisce sotto processo per stalking.

Un 48enne di Olbia è finito a processo per l’accusa di stalking ad opera dei suoi due fratelli, con cui è in conflitto da tempo per questioni di eredità. La lite familiare è nata perché l’uomo avrebbe avuto una fetta di eredità inferiore rispetto a quella ricevuta dai suoi due fratelli. Tutti i coinvolti sono residenti a Olbia.

La situazione è stata talmente esasperante per il 48enne, che avrebbe, secondo l’accusa, minacciato atti violenti a addirittura di uccidere i suoi due fratelli, che preoccupati dalla presunta escalation di minacce e temendo che queste potessero tramutarsi in atti di violenza, si sono rivolti alle autorità.

Per ben due volte, il giudice del tribunale di Tempio ha disposto, tra il 2019 e il 2021, il divieto di avvicinamento dell’uomo ai suoi fratelli, e le denunce a suo carico sono 4. L’uomo, ha ammesso di aver rivolto “male parole” ai suoi fratelli per via dell’eredità, negando di avergli mai rivolto minacce di violenza o addirittura di morte. Come si legge su La Nuova Sardegna, la sentenza è prevista per il 16 aprile.

