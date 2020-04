Degli incontri online per sviluppare il turismo interno.

La crisi sanitaria globale, presto trasformatasi in crisi economica, ha travolto il comparto del turismo con una forza senza precedenti. La stagione estiva sembrerebbe essere compromessa. Non la pensa così Bentu Experience, una start-up formatasi attraverso un percorso di formazione negli Stati Uniti, finanziato dalla Regione Sardegna e promosso dall’Aspal. Una società nata dall’idea di tre ragazzi sardi che sviluppa e gestisce progetti innovativi e sostenibili legati al turismo.

L’idea è di sviluppare il turismo interno, dei sardi che viaggiano in Sardegna, una soluzione reale e concreta, che può avere importanti ricadute sul territorio.

Allo scopo di trasformare la crisi in opportunità nasce Bentu Six Pack. Una “confezione da sei”, come le celebri confezioni di birre statunitensi, una sorsata di idee per rileggere difficoltà e possibilità del turismo interno sardo. Un pacchetto, sei temi fondamentali, sei professionisti del settore. Tutto rigorosamente online, ognuno da casa propria come la crisi impone, in una formula mista di video e webinar , con materiali di approfondimento, report e interviste.

Bentu Six Pack va oltre la formazione: è una serie di tavole rotonde di confronto, rivolto a professionisti e imprenditori del settore e non solo. Si parlerà di customer experience design; di limiti e potenzialità per lo sviluppo di un prodotto turistico integrato; strategie di revenue management per lo sviluppo del mercato interno; business networking; data analysis; strategie di marketing-mix destinate al mercato sardo.

Gli esperti che a turno condurranno questi momenti di condivisione sono: Antonio Usai, docente all’Università di Sassari e fondatore di Tourism Plus; Massimiliano Cossu, fondatore e attuale AD di Portale Sardegna SpA; Lucio Murru, docente all’Università di Sassari e Direttore Commerciale di Geasar; Gianluigi Tiddia, Ingegnere Civile ed esperto di marketing digitale; Gianluca Borgna, General Manager del Grand Hotel Alassio e del gruppo Talassio Hotels; Maurizio Orgiana, CEO Sun & Sand Sardinia.

Per consultare calendario e modalità di iscrizioni visitare il sito o la pagina Facebook di Bentu Experience.

(Visited 38 times, 46 visits today)