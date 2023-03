Due chef della Gallura per un evento benefico a sostegno della Siria

Uno chef di Porto Rotondo e uno di Arzachena per la Siria.

Anche gli chef della Gallura partecipano all’evento benefico “Le Stelle per la Siria”. L’appuntamento è in programma il 26 marzo alle 21 al ristorante Cucina.eat di Cagliari. Il ricavato verrà devoluto per sostenere le attività in Siria di Unhcr – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Ai fornelli ci sarà anche lo chef stellato Salvatore Camedda di “Somu”, ristorante di Arzachena, accompagnato da Emanuele Mazzella de ‘Il Pasigà’ di Porto Rotondo. Con loro altri colleghi, come Claudio Melis, di ‘In Viaggio’ di Bolzano, Oliver Piras de ‘Il Carpaccio’ di Parigi e Francesco Stara di ‘Fradis Minoris’, Laguna di Nora, a Pula. A questi si aggiungono gli apprezzati Gian Luca Chessa e Adriano Zucca de ‘La Saletta’ di Alghero e Mattia Muggiri, chef di ‘Cucina.eat’, premiato con la Bib Gourmand.

Lo scorso anno lo chef stellato del ristorante Somu di Baja Sardinia, Salvatore Camedda aveva partecipato ad un evento per i bambini ucraini mettendo a disposizione il suo talento, assieme a Stefano Deidda, Italo Bassi, Francesco Stara e Claudio Sadler. Si era tenuto lo scorso marzo a Cagliari e il ricavato era stato donato in beneficenza per sostenere le attività di Voices of Children.

La Cantina di Su’entu, situata a Sanluri, nel sud della Sardegna ha deciso di rafforzare il suo impegno solidale attraverso l’organizzazione della tradizionale cena benefica “Le Stelle in Marmilla”. Dopo aver espresso la propria solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, l’azienda, guidata da Valeria, Roberta e Nicola Pilloni, ha deciso di rivolgere la propria attenzione alle popolazioni colpite dal terremoto in Siria.

