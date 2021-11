A San Pantaleo e a Baja Sardinia 2 dei migliori ristoranti d’Italia

I due ristoranti in Gallura premiati dal Gambero Rosso.

Due ristoranti in Gallura si aggiudicano le “due forchette” della celebre guida del Gambero Rosso. Si tratta del Fuoco Sacro del resort Petra Segreta a San Pantaleo e di Somu a Baja Sardinia, che si riconquista di nuovo il riconoscimento.

Un premio a San Pantaleo.

Si chiama Fuoco Sacro ed è uno dei due ristoranti del resort Petra Segreta di San Pantaleo. Il ristorante è “una delle mete gourmet più apprezzate in Costa Smeralda”, si legge nel sito, dove si degustano prodotti biologici in una location immersa nella macchia mediterranea. E’ questa la formula che ha determinato il riconoscimento.

I migliori ristoranti della Sardegna.

Gli esperti della nota guida Ristoranti d’Italia, giunta alla 32esima edizione hanno premiato in tutto nove ristoranti della Sardegna, tra riconferme e new entry. Da Cagliari rientrano nella guida Dal Corsaro e Pomata e I Sarti del Gusto. Ma c’è ance una new entry per la capitale sarda, ovvero Is Femminas, che entra tra i 10 ristoranti con il miglior rapporto qualità prezzo e conquista anche il premio Tradizione futura, grazie al talento degli chef di combinare la tradizione con l’innovazione.

La migliore in Sardegna e tra le migliori d’Italia è di nuovo Armidda di Abbasanta, ottenendo tre Gamberi. Nella guida anche un ristorante di Alghero e uno di Macomer. Il primo è il Musciora, mentre il secondo è Hub.