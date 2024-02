Innovazione, l’Austria è la nazione con le maggiori opportunità per le aziende

L’Austria è da tempo riconosciuta come un paese di innovazione e sviluppo, dove le aziende trovano terreno fertile per crescere e prosperare. Questo paese alpino ha abbracciato l’innovazione come una priorità centrale nella sua agenda economica e politica, dimostrando un impegno costante nel promuovere la ricerca e lo sviluppo.

Per le aziende desiderose di espandersi oltre i confini nazionali, INVEST in AUSTRIA è un punto di riferimento che supporta attivamente le imprese straniere nell’espandere le proprie operazioni nel paese, facilitando un percorso agevole verso il successo.

Premio fiscale per la ricerca

L’Austria ha dimostrato un forte impegno per promuovere l’innovazione e la ricerca all’interno del paese. Il governo austriaco riconosce l’importanza strategica della ricerca e dello sviluppo per la crescita economica e la competitività globale. Per sostenere e incentivare le imprese in questo settore cruciale, è stato introdotto un premio fiscale per la ricerca.

Questo premio permette alle aziende che investono in ricerca di beneficiare di un rimborso fiscale del 14% sulle spese di ricerca e sviluppo, rappresentando un efficace complemento agli incentivi diretti. Nel solo anno 2021, oltre 1 miliardo di euro sono stati assegnati alle imprese sotto forma di premio fiscale, dimostrando l’impegno tangibile del governo nel sostenere l’innovazione e la crescita tecnologica. Questa iniziativa ha reso l’Austria un ambiente favorevole per l’investimento in ricerca e sviluppo, incoraggiando le imprese a perseguire l’eccellenza nell’innovazione.

Programmi di sovvenzionamento

In aggiunta, l’Austria, con il suo forte focus sull’innovazione, offre alle imprese un ampio sostegno attraverso programmi di sovvenzionamento gestiti dalla FFG, l’Agenzia governativa austriaca di promozione della ricerca. Questi programmi costituiscono un fondamentale incentivo per le aziende che si dedicano alla ricerca e allo sviluppo.

Una delle principali caratteristiche di questi programmi è la possibilità di ottenere un finanziamento che può coprire fino al 50% dei costi di un progetto di ricerca e sviluppo. Questo accesso a un finanziamento significativo riduce il carico finanziario sulle imprese, consentendo loro di concentrarsi sulla ricerca e l’innovazione in modo più aggressivo. In questo modo, l’Austria crea un ambiente altamente favorevole all’innovazione e promuove la collaborazione tra il settore pubblico e privato per sostenere il progresso tecnologico e la competitività a livello globale.

Riforma fiscale eco-sociale

In Austria, il favorevole ambiente fiscale per le aziende è ulteriormente enfatizzato grazie alla recente introduzione della riforma fiscale eco-sociale. Questa riforma, implementata a partire da febbraio 2022, ha portato significativi vantaggi per le imprese, tra cui una riduzione delle imposte sui redditi societari e sui salari.

Una delle misure chiave della riforma è la diminuzione dell’imposta sul reddito societario dal 25% al 24% nel 2023 e ulteriormente al 23% nel 2024. Questa riduzione fiscale rappresenta un notevole vantaggio per le imprese, con uno sgravio totale che può raggiungere fino a 700 milioni di euro grazie alla diminuzione dell’imposta sul reddito.

Inoltre, la riforma fiscale eco-sociale ha introdotto una tassa sulle emissioni di gas serra, promuovendo un’ulteriore responsabilità ambientale nel contesto aziendale. Questo sistema fiscale favorevole, insieme alle altre iniziative di supporto, rende l’Austria un luogo altamente attraente per le imprese che desiderano investire in ricerca, innovazione e sostenibilità.

Transizione ecologica dell’industria

L’Austria, consapevole dell’importanza della transizione ecologica nell’industria, un settore che rappresenta il 30% del suo Prodotto Interno Lordo, sta facendo investimenti significativi per promuovere la sostenibilità ambientale.

Nei prossimi anni, il governo austriaco ha pianificato un investimento di 5,7 miliardi di euro per rendere gli impianti di produzione neutri dal punto di vista ambientale. Questo ambizioso progetto comporta una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che adottano strategie e pratiche di sostenibilità ambientale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui