Stop agli esami di guida in Gallura, il caso finisce il Procura

Autoscuole in rivolta, a Olbia, per la decisione di effettuare gli esami di guida solo a Sassari. Vale per coloro che vorranno guidare l’auto, così come il patentino per i minorenni.

La decisione di effettuare gli esami nella sede della Motorizzazione Civile di Sassari ha causato molti malumori e sono già state presentate due denunce nella caserma dei carabinieri. Al momento contro ignoti, ma è chiaro che la polemica proseguirà nei prossimi giorni.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso 13 gennaio, quando nel portale della Motorizzazione Civile è stato pubblicato un avviso che indicava lo stop fino a marzo degli esami nelle autoscuole galluresi. Nessuna spiegazione, ragion per cui si è deciso di rivolgersi alla Procura attraverso una denuncia.

