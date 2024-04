Stop alla festa del Primo maggio a Olbia: niente parco Fausto Noce

Niente festa del Primo maggio a Olbia.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha annullato il tradizionale concerto del Primo maggio nel parco Fausto Noce. Il tutto è stato rinviato al prossimo anno. Tra i motivi la salvaguardia del prato e la vicinanza del cantiere presso lo stadio Angelo Caocci, ritenuto pericoloso. Gli organizzatori hanno espresso delusione per la decisione del Comune, che aveva già manifestato contrarietà lo scorso anno ma aveva permesso comunque lo svolgimento dell’evento.

Il Comune ha proposto altre aree per organizzare la manifestazione, ma gli organizzatori ritengono difficile e costoso adeguare l’evento a nuovi spazi. Si prevede che il parco Fausto Noce eviterà in futuro eventi di questo tipo, e potrebbe concentrare la festa di San Simplicio dopo la demolizione del ponte di via Galvani. Lo stop al concertone del Primo maggio rappresenta una perdita per la città, poiché l’evento, nato nel 2011, coinvolgeva una vasta gamma di sindacati e associazioni e ospitava numerosi musicisti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui