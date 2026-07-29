La Sagra del Pesce a Sante Teresa Gallura.

Una serata all’insegna della tradizione, della convivialità e dell’enogastronomia ha animato il porto di Santa Teresa Gallura sabato 25 luglio, dove la tradizionale Sagra del Pesce ha richiamato tantissime persone tra residenti, turisti e visitatori, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate gallurese. Sin dalle prime ore della sera, il lungomare si è trasformato in un vivace punto d’incontro, tra profumi di mare, specialità locali e tanta voglia di stare insieme.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco di Santa Teresa Gallura, Massimo Stropaghetti, che ha sottolineato come la concomitanza della Sagra del Pesce con un importante evento musicale abbia rappresentato un’opportunità per ampliare il pubblico della manifestazione. “La coincidenza con l’importante concerto di Salmo ha permesso di attrarre un target diverso e per questo motivo il gruppo live è stato sostituito con un meraviglioso spettacolo itinerante dei Loco-Motiv che ha lasciato a bocca aperta tutti i partecipanti grazie ad una performance emozionante, inaspettata da tutti”- ha dichiarato.

La scelta si è rivelata vincente. L’esibizione itinerante dei Loco-Motiv ha conquistato il pubblico con una performance coinvolgente e spettacolare, capace di sorprendere grandi e piccoli e di creare un’atmosfera ancora più suggestiva lungo il percorso della manifestazione. Ad accompagnare l’evento ci ha pensato anche la musica proposta dal gazebo di Radio Wave Gallura, dove ad aprire e chiudere la serata si sono alternati Dj Pecchia e Pierpy e Dj Pedde, regalando la giusta colonna sonora a una festa che si è protratta fino a tarda sera.

Protagonista assoluto è stato, naturalmente, il percorso enogastronomico, che ha confermato il successo di una formula ormai consolidata. I numerosi stand hanno proposto un ricco viaggio tra i sapori del territorio e le eccellenze locali, permettendo ai presenti di degustare le pregiate ostriche di Biru, la tradizionale fregola di mare, la frittura di calamari e numerose altre specialità.

Non sono mancate le proposte dedicate a chi preferiva alternative alla cucina di mare, con panini al cavallo, patatine, antipasti di salumi, pasta al sugo di carne, frittelle di zucchine e frittelle di ricotta. A completare il percorso gastronomico anche il cocomero a chilometro zero, i dolci tipici della tradizione e una selezione di vini della Cantina Faladas, che hanno accompagnato le degustazioni esaltando i sapori dei piatti proposti.

“Un ringraziamento particolare va alla amministrazione di Santa Teresa. Non di meno la Silene Multoservizi che gestisce il porto in maniera impeccabile e alla Cantina Saxum”– conclude il presidente della Pro Loco.

L’ottima organizzazione per la Sagra del Pesce da parte della Pro Loco, l’ampia offerta gastronomica e l’atmosfera di festa hanno contribuito a decretare il successo dell’iniziativa, che ancora una volta ha saputo valorizzare le eccellenze del territorio e regalare a Santa Teresa Gallura una serata capace di unire tradizione, spettacolo e promozione delle produzioni locali.

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