Pensioni agosto, gli uffici postali della Gallura pronti ai pagamenti

I pagamenti delle pensioni di agosto in Gallura.

Le pensioni del mese di agosto saranno disponibili a partire da sabato 1° agosto in tutti i 34 uffici postali della Gallura. A comunicarlo è Poste Italiane, che ha reso note le modalità previste per il ritiro degli assegni e per l’accredito sui diversi strumenti finanziari. La stessa data segna anche l’avvio della disponibilità delle pensioni per i cittadini che hanno scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. In questo modo, i titolari dei servizi collegati potranno gestire direttamente le somme ricevute senza dover necessariamente passare dallo sportello.

Per chi utilizza una Carta di Debito associata a un conto o a un libretto, oppure una Postepay Evolution, sarà possibile prelevare il denaro contante attraverso i 26 Atm Postamat presenti nel territorio provinciale. Una possibilità che consente di ridurre gli spostamenti e i tempi di attesa negli uffici postali. Chi invece sceglierà il ritiro allo sportello dovrà presentarsi munito di un documento di identità valido. È prevista anche la possibilità di delegare un’altra persona al prelievo della pensione, secondo le procedure stabilite.

Tra i servizi a disposizione dei clienti viene ricordata anche la copertura assicurativa gratuita riservata ai possessori di Carta di Debito collegata a conti o libretti. La polizza prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno nel caso di furto del contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso un ufficio postale o un Atm Postamat.

In vista dell’inizio delle operazioni, Poste Italiane invita i pensionati, quando possibile, a evitare le fasce orarie di maggiore affluenza. Il suggerimento è quello di preferire la tarda mattinata o le ore pomeridiane e di valutare il ritiro nei giorni successivi ai primi del mese, così da contenere eventuali attese. Per informazioni sulle modalità di pagamento e sui servizi disponibili è possibile consultare il sito di Poste Italiane oppure contattare il numero dedicato 06/45263322.

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