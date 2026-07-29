Auto in fiamme nel tunnel di Olbia, chiusura e traffico in tilt

Problemi a Olbia per un’auto in fiamme all’interno del tunnel

Il traffico a Olbia in questo periodo è congestionato e un’auto in fiamme nel tunnel ha complicato la situazione. Grande spavento, ma nessun ferito nel rogo partito da un mezzo che percorreva il sottopassaggio in direzione nord. L’allarme è scattato verso le 8.30 e i vigili del fuoco sono arrivati in pochi attimi nel tunnel sotto il centro di Olbia

La chiusura per sicurezza

Dal Comando provinciale fanno sapere che il rapido intervento della squadra ha evitato che il fumo e le fiamme provocassero ulteriori danni. Non ci sono feriti, ma i disagi non mancano. Ora il tunnel è ancora chiuso per i necessari controlli di sicurezza, con inevitabili ripercussioni sul traffico. La viabilità in questo periodo soffre una grande crisi.

Il periodo nero per il traffico a Olbia

Code e traffico si trovano a diverse ore della giornata sulla sopraelevata, lungo la circonvallazione e nel tappo della 125 nella zona della rotatoria alle porte della città verso Arzachena e Porto Cervo. In quel punto la coda è praticamente una certezza, ma la chiusura del tunnel stamattina sta creando disagi in tutte le principali strade del centro di Olbia.

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