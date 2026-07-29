Il Parco di La Maddalena cerca un direttore, pubblicato il bando

Bando del Parco di La Maddalena per trovare il nuovo direttore

Il Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena ha avviato le procedure per l’individuazione del nuovo direttore. Il posto è vacante da quando Giulio Plastina è passato al Parco di Porto Conte. Per tr4ovare il sostituto arriva la pubblicazione di un avviso pubblico volto alla selezione di una terna di candidati idonei.

I tre nominativi finali saranno successivamente proposti al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per il conferimento definitivo del prestigioso incarico. La selezione si rivolge esclusivamente ai professionisti che risultano già iscritti all’Albo nazionale degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco.

Il portale per il concorso

La procedura concorsuale ha preso ufficialmente il via sul portale del reclutamento inPA il giorno 27 luglio 2026. I soggetti interessati a presentare la propria candidatura avranno tempo per inoltrare la documentazione necessaria fino al 6 agosto 2026. Il termine ultimo ed inderogabile per l’invio telematico della domanda è stato fissato per le ore 12 della stessa giornata.

Per partecipare alla selezione è indispensabile utilizzare esclusivamente la modalità online tramite la piattaforma governativa dedicata alla pubblica amministrazione. L’accesso al sistema richiede l’autenticazione informatica da parte dell’utente mediante credenziali SPID, carta d’identità elettronica oppure carta nazionale dei servizi.

Tutti i requisiti specifici e i criteri dettagliati di valutazione sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente nella sezione dedicata all’amministrazione trasparente. I candidati dovranno allegare obbligatoriamente il proprio curriculum vitae in formato europeo provvisto di firma autografa o digitale. Maggiori dettagli informativi e la documentazione integrale del bando sono disponibili direttamente all’indirizzo: www.lamaddalenapark.it nella sezione dei bandi di concorso.

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