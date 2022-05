Cantieri infiniti sulla strada statale 131 Dcn, il caso in Regione

I cantieri infiniti sulla strada statale 131 DCN.

I consiglieri regionali hanno presentato un’interrogazione per rispondere sulle necessità di intervenire sulle tempistiche dei lavori sulla SS 131 DCN, strada che soprattutto in estate diventa pericolosa. A firmarla sono Giuseppe Meloni, Rossella Pinna, Salvatore Corrias, Cesare Moriconi, Valter Piscedda, Giampiero Comandini, Roberto Deriu e Gianfranco Ganau, con richiesta di risposta scritta.

“Sulla strada sono stati segnalati numerosi cantieri disseminati – dichiarano i firmatari – e ormai da un anno grossi disagi alla circolazione nella galleria e nel viadotto alle porte della città di Nuoro e, oltre al restringimento e deviazione della carreggiata dal km 132 al km 136, recentemente l’Anas ha proceduto ad interrompere la circolazione nel tratto San Teodoro-Budoni nord”.

“Questa evenienza si è resa necessaria per l’esecuzione di interventi di adeguamento degli impianti e delle opere civili della galleria Berruiles, al chilometro 118+000 della strada statale 131 DCN – proseguono – che hanno determinato la deviazione del traffico, in entrambe le direzioni, lungo la vecchia e tortuosa S.S. 125 per una percorrenza di ben 8 chilometri. E’ superfluo sottolineare come la zona interessata dai lavori risulti, in particolare durante la stagione estiva, vitale per il turismo sardo e per il traffico ordinario ad esso connesso”.

L’assessore dei Lavori Pubblici della Regione, nel corso di alcuni sopralluoghi presso i cantieri Anas lungo la strada statale 131, ha richiesto allo stesso soggetto attuatore di predisporre un crono programma da presentare alle prefetture competenti, in previsione degli attesi maggiori volumi di traffico dovuti all’approssimarsi della stagione estiva.

“Dalle schede Anas si può poi evincere, in pochi casi – spiegano i consiglieri – che la data di ultimazione dei lavori, e dunque la chiusura dei cantieri, è prevista per i prossimi mesi di giugno e luglio pure se la percentuale sull’avanzamento della realizzazione dei lavori induce a pensare che tali indicazioni di ultimazione potrebbero non essere rispettate. In altri casi si tratta di lavori impegnativi la cui ultimazione è prevista nel 2023, oppure non recano alcuna indicazione sulla prevista ultimazione, per quanto, anche in questi casi, le percentuali delle opere realizzate non lasciano dubbi sull’impossibilità di chiudere i cantieri in tempi rapidissimi”.

Tanti i disagi nel tratto di strada. Per questo motivo, i consiglieri hanno chiesto di trovare delle soluzioni urgenti che riducano le problematiche e rendano utilizzabile, scorrevole e in sicurezza il tratto di strada interessato almeno fino alla conclusione della stagione turistica, chiedendo anche di “interrogare il presidente della Regione e l’assessore dei lavori pubblici per conoscere quale sia la tempistica esatta circa l’esecuzione e il completamento dei lavori di cui in premessa sulla SS 131 DCN e, quindi, il ripristino della normale circolazione stradale” e “quali siano le azioni che intendano urgentemente intraprendere per risolvere la situazione rappresentata, anche attraverso la rivisitazione dei crono programma di realizzazione, al fine di consentire agli utenti della strada statale 131 DCN di percorrere in sicurezza, durante la imminente stagione estiva i tratti interessati dai cantieri Anas”.