I dati di La Maddalena.

Il sindaco di La Maddalena Fabio Lai ha comunicato che i positivi al Covid residenti nel territorio comunale erano 40 l’altro giorno, in base agli esiti avuti tramite tamponi privati. Un quadro ben diverso dai 26 comunicati dall’Ats. La positività è stata comunicata dai cittadini dopo un appello da parte dello stesso primo cittadino Lai.

L’ultimo aggiornamento arrivato dall’Ats risale, infatti, all’11 novembre ed indicava la presenza 26 positivi al coronavirus. La minoranza aveva presentato un’interrogazione accusando Lai di aver presentato dati “discordanti” sui malati covid, facendo affidamento a quelli comunicati da Ats.

“Tutti quelli che hanno fatto tamponi privati, me lo hanno comunicato attivato con l’ente in via cautelativa una serie servizi per i positivi ufficiali – ha detto il sindaco durante il Consiglio comunale -, comunicati dall’Ats. Ritengo sia opportuno dire ai cittadini quale è la situazione. Permette di aiutare tutte le famiglie e attivare servizi di ausilio”.

