Una strage silenziosa di cani randagi ma non solo.

Continua la strage di animali sulle strade di Olbia, come denunciato da Ages Olbia dall’inizio dell’anno sono stati 7 i cani che sono stati investiti e sono morti.

Una strage silenziosa che colpisce cani randagi ma non solo. Infatti tra le vittime anche cani di proprietà liberi o che riescono a scappare dai propri recinti costretti a dover fare i conti con le auto e affrontare delle situazioni pericolose.

Ultimo caso ieri sera in zona industriale dove un cane è stato investito da un’auto che non è riuscita ad evitarlo e per lui non c’è stato nulla da fare.

