Il ritorno della manifestazione a Olbia

Conto alla rovescia per la storica manifestazione della StraOlbia, ferma dopo 2 anni di pandemia. La 32esima edizione, organizzata dalla Podistica Amatori Olbia – Gallura Runners, con il patrocinio della FIDAL e del Comune di Olbia, si terrà al Fausto Noce domenica 10 aprile.

La location del parco olbiese è stata scelta a causa dei tanti cantieri ancora presenti in città, su un tracciato di 2,400 chilometri, da percorrere 4 volte durante la gara competitiva e 2 giri per quella non competitiva. La competizione è aperta a tutte le categorie FIDAL e le iscrizioni per la gara competitiva si sono già chiuse.

La partenza della gara è prevista alle 9.30, ma il ritrovo al parco è alle 8. Dopo la corsa saranno disputate le gare per le categorie giovanili di FIDAL. Gli esordienti M/5 e F/5, invece, gareggeranno sui 200 metri, mentre gli esordienti F/8 e M/8 su 300 metri; gli esordienti F/10 e M/10 su 600. I ragazzi, maschi e femmine, su 1000 metri, mentre i cadetti, di entrambi i sessi, su 2000. Tutto è seguito dalla cerimonia delle premiazioni.

La StraOlbia è una manifestazione storica molto attesa, nata nel 1981, che si è svolta in 32 edizioni. Per la prima volta si svolge al parco Fausto Noce, uno dei luoghi più belli della città, già sede di numerosi impianti sportivi e utilizzato da tanti atleti. Si tratta di una novità, apportata grazie dall’impegno della Podistica Amatori Olbia, che rende l’evento ancora più stimolante per i tanti sportivi che gareggeranno domenica.