Ultima Markets presenta la nuova Mascotte 3D, un Unicorno, per il suo Decimo Anniversario

Un nuovo volto per un decennio di successi.

Ultima Markets (Mauritius) Ltd, broker di trading online riconosciuto a livello mondiale, ha scelto un unicorno come mascotte ufficiale del marchio. Il lancio si inserisce tra le attività previste dal decimo anniversario dell’azienda, “10 anni di fiducia. Con lo sguardo rivolto al domani».

Per un decennio, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di una tecnologia ultraveloce. L’introduzione di una mascotte segna una svolta strategica volta a rendere le comunicazioni digitali più accessibili, con l’obiettivo di ridurre il senso di isolamento spesso associato al trading.

Un simbolo in linea con le cinque “U”

L’azienda dichiara di aver scelto l’unicorno per il suo immediato legame linguistico, poiché condivide la “U” iniziale con Ultima Markets. Inoltre, riflette direttamente i valori fondamentali del marchio: User, United, Upright, Upward e Upgrade. Il simbolo rappresenta anche l’ambizione di puntare in alto e raggiungere una crescita eccezionale, stimoli che muovono la mentalità lungimirante dell’azienda mentre entra nel suo prossimo decennio.

Progettata per fungere da guida amichevole, la mascotte sarà integrata in tutti i principali punti di contatto digitali. Gli utenti vedranno il personaggio nell’app UM e nell’UM Academy, dove li aiuterà a orientarsi tra le nuove funzionalità e a semplificare concetti formativi complessi.

I festeggiamenti continuano

Questo lancio fa parte di un’iniziativa più ampia dedicata al decimo anniversario. Insieme all’Ultimate Traders Cup e al programma fedeltà potenziato, la nuova mascotte rafforza l’impegno del marchio nella creazione di una comunità di trader solidale e coinvolgente.

Informazioni su Ultima Markets

Ultima Markets (Mauritius) Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Commissione per i servizi finanziari delle Mauritius e offre un’esperienza di trading CFD sicura e regolamentata. In qualità di partner regionale ufficiale dell’FC Internazionale Milano, UM unisce la passione per il calcio alle competenze nel trading. Con una presenza in oltre 170 paesi e oltre 1.000 strumenti finanziari, il broker vanta oltre 50 premi vinti ed è orgoglioso sostenitore del Global Compact delle Nazioni Unite, allineandosi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per una crescita responsabile. I prodotti, i servizi e le iniziative descritti nel presente comunicato stampa sono offerti esclusivamente da Ultima Markets Ltd. La presente comunicazione non è rivolta ai residenti nel Regno Unito, né i prodotti e i servizi qui descritti sono disponibili per gli stessi.



Ultima Markets (UK) Limited (“UM UK”) è un’entità giuridica distinta, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”) nel Regno Unito. UM UK ha ottenuto l’autorizzazione dalla FCA nel 2025. UM UK non è oggetto del presente comunicato stampa.



Avvertenza sui rischi

Il trading comporta un elevato rischio di perdita di capitale.



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