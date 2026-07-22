Sinner a Porto Rafael con Laila, le foto di Chi nella nuova casa

Jannik Sinner a Porto Rafael con la fidanzata Laila Hasanovic, il settimanale Chi pubblica le foto della vacanza. Gli scatti arrivano dopo la foto diventata virale della spesa al discount Md di Palau. Jannik Sinner torna protagonista in Gallura. Il campione di tennis è stato fotografato nella sua nuova casa di Porto Rafael, insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. Le immagini sono state pubblicate dal settimanale Chi, che ha raccontato la vacanza sarda del numero uno del tennis mondiale.

Gli scatti mostrano Sinner lontano dai campi da tennis. Il campione si gode alcuni giorni di relax dopo i grandi impegni sportivi. Nelle foto pubblicate da Chi appare nella villa sul mare di Porto Rafael, tra momenti di tranquillità e tempo trascorso con la fidanzata.

La nuova casa e i lavori a Palau

La presenza di Sinner in Gallura non è una sorpresa. ha comprato una villa a Porto Rafael e qui sta trascorrendo un breve periodo di relax dopo il trionfo a Wimbledon. Un’impresa di Viddalba si è occupata dei lavori di ristrutturazione della villa prima del passaggio di consegne. Una volta sua, Sinner ha deciso di abbellire il guardino affidandosi a una ditta di Palau.

La sua permanenza in zona aveva già attirato l’attenzione per un episodio molto più semplice. Sinner era stato infatti fotografato mentre faceva la spesa al discount Md di Palau. L’immagine aveva fatto il giro del web perché mostrava il tennista in una situazione quotidiana, lontano dalla fama mondiale.

Anche nelle nuove immagini emerge il lato più riservato del campione. Dopo una stagione intensa, Sinner ha scelto ancora la Sardegna per recuperare energie. Porto Rafael, con il suo mare e la sua atmosfera tranquilla, sembra essere diventato uno dei suoi luoghi preferiti.

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