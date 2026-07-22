Meteo Olbia 23 luglio, l’aria torna un po’ respirabile

Le previsioni meteo per giovedì 23 luglio a Olbia

Il meteo a Olbia per giovedì 23 luglio resta pienamente estivo, ma con temperature leggermente meno elevate rispetto ai giorni dell’ondata di calore. Le previsioni indicano cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli e assenza di precipitazioni, mentre i valori termici dovrebbero mantenersi stabili o diminuire lievemente.

Dopo una settimana caratterizzata da caldo intenso, la Gallura continua a godere di condizioni favorevoli per tutte le attività all’aperto. Anche se il sole resterà protagonista, il clima sarà un po’ più gradevole, soprattutto dal tardo pomeriggio e nelle ore serali.

Giornata ideale anche per scoprire la Gallura

Il meteo a Olbia accompagnerà una giornata intensa per il turismo. Oltre alle spiagge, luglio è il periodo delle escursioni nell’arcipelago di La Maddalena, delle visite ai siti archeologici come il complesso nuragico di Arzachena, dei percorsi enogastronomici nell’entroterra e delle passeggiate nei centri storici di Tempio Pausania e Aggius.

Le condizioni meteo favoriranno anche le attività in mare, dalla vela alle escursioni verso Tavolara e Molara, senza il caldo opprimente registrato nei giorni precedenti. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata stabile e soleggiata, con un’estate che resta protagonista ma con temperature leggermente più contenute rispetto al picco dell’ondata di calore.

Una nota per i prossimi giorni: questo è proprio il tipo di variazione che rende gli articoli meno ripetitivi. Invece di parlare ogni volta di spiagge e bagnanti, possiamo alternare turismo culturale, escursioni, eventi, porti, nautica, borghi ed entroterra, mantenendo sempre il focus sul meteo.

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