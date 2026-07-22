Nuovo riconoscimento per la pizzeria Bosco di Tempio

Bosco di Tempio Pausania entra tra le Pizzerie Eccellenti di 50 Top Pizza Italia 2026. È l’ennesimo riconoscimento per un locale che negli ultimi anni ha conquistato diversi premi nazionali. La Gallura torna protagonista nella guida dedicata alle migliori pizzerie italiane. Bosco, nel centro storico di Tempio Pausania, è stato inserito nella categoria delle Pizzerie Eccellenti di 50 Top Pizza Italia 2026. La selezione raccoglie locali che si distinguono per qualità, ricerca e continuità. Non è la prima volta che Bosco riceve un riconoscimento importante. La pizzeria è ormai una presenza stabile nelle principali guide del settore.

La recensione

Il premio conferma il lavoro portato avanti negli anni. Bosco ha costruito la propria identità puntando sulla qualità degli impasti, sulla scelta delle materie prime e su una proposta capace di unire tradizione e creatività. Anche la recensione di 50 Top Pizza evidenzia questi aspetti. La guida descrive l’impasto come “leggero, ben lievitato e facilmente digeribile”. Gli ispettori sottolineano inoltre la cura nella selezione degli ingredienti e la capacità del menu di affiancare alle pizze classiche proposte più ricercate.

Un altro elemento apprezzato è la posizione del locale. Bosco si trova nel centro storico di Tempio Pausania e offre un ambiente piacevole sia nelle sale interne sia nei tavoli all’aperto, particolarmente frequentati durante la stagione estiva. La guida sottolinea anche la professionalità del personale e l’atmosfera del locale. Tra le pizze consigliate c’è quella con fiordilatte, pancetta di Berchida arrotolata, stracciatella, funghi champignon e olio aromatizzato al tartufo.

Il Nord Sardegna festeggia anche il risultato di Re|Mi di Sassari, inserita al 38° posto nella Top 50 nazionale. Due riconoscimenti che premiano il nord dell’Isola e confermano la crescita della pizza sarda. Per Bosco è un nuovo traguardo. La pizzeria di Tempio continua a rappresentare un punto di riferimento per residenti e visitatori che cercano un’esperienza gastronomica di qualità in Gallura.

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