Studenti e artigiani si incontrano a Olbia per “Maestri di futuro”

“Maestri di futuro”, Confartigianato incontra gli studenti a Olbia

Gli studenti di Olbia e gli artigiani galluresi saranno protagonisti di “maestri di futuro” una due giorni dedicata all’incontro tra scuola e imprese. Con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’artigianato contemporaneo e superare stereotipi e percezioni distorte.

Due giorni di Maestri di futuro

“Il progetto è denominato “Maestri di futuro”. Prende avvio con questa prima esperienza per mettere le basi per il prossimo anno scolastico. “Cominciamo a sperimentarci con un’azione concreta di contatto e relazione tra impresa e scuola” dichiara la Presidente di Confartigianato Gallura Marina Manconi.

Il format, semplice ed efficace, è “Una classe, un’impresa”: incontri della durata di un’ora, dinamici e interattivi, pensati per stimolare curiosità, dialogo e partecipazione attiva.

L’iniziativa, in programma nelle mattinate di lunedì 30 e martedì 31 marzo, è organizzata da Confartigianato Imprese Gallura e dall’Associazione di Volontariato “Amici di Gabriele”, impegnata nella prevenzione della dispersione scolastica”.

Studenti del Mossa e del Panedda

“Coinvolgerà gli studenti sedicenni delle terze classi degli istituti “Mossa” e “Panedda”, che si confronteranno con imprenditori artigiani galluresi, che racconteranno la propria esperienza, offrendo una visione concreta e attuale del fare impresa.

Ad aprire il ciclo saranno quattro realtà rappresentative: un falegname, un acconciatore, un’impresa del settore dei servizi per l’edilizia e una di produzione delle panadas, eccellenza della tradizione locale.

L’obiettivo è superare un’immagine ormai superata dell’artigianato ma cristallizzata nell’immaginario comune, spesso considerato un lavoro faticoso e poco attrattivo, mettendo invece in evidenza le competenze richieste oggi: creatività, problem solving, capacità gestionale, innovazione e utilizzo delle nuove tecnologie”.

Per Confartigianato Gallura, l’iniziativa rappresenta un primo passo di un percorso più ampio: agli incontri in aula seguirà infatti la possibilità di organizzare visite nelle aziende, in orario extrascolastico, per offrire agli studenti un’esperienza diretta e immersiva nei contesti produttivi.

Attraverso questo progetto, l’Associazione Artigiana gallurese, intende contribuire a rafforzare il legame tra scuola e territorio, e attraverso il partner proveniente dal mondo del volontariato, contrastare la dispersione scolastica e orientare i giovani verso scelte consapevoli per il proprio futuro formativo e professionale.

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