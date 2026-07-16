Gli eventi in Gallura.

La Gallura continua a essere una delle grandi protagoniste dell’estate sarda con un calendario ricco di appuntamenti che attraversa borghi, piazze e località costiere. Concerti, festival dedicati a Fabrizio De André, fuochi d’artificio sul mare, sagre della tradizione e iniziative rivolte ai giovani rendono il territorio una meta ideale per chi desidera vivere giornate all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e delle eccellenze locali. Un programma capace di unire comunità e visitatori nel segno della musica, della convivialità e dell’identità gallurese.

Il Tempio Faber Festival celebra De André tra i luoghi più suggestivi dell’Alta Gallura

Dal 14 al 19 luglio torna il Tempio Faber Festival, che quest’anno raggiunge la ventunesima edizione con una formula completamente rinnovata. Per la prima volta la manifestazione diventa itinerante, coinvolgendo non solo Tempio Pausania ma anche Aggius, Luras, Calangianus, Nuchis e il Monte Limbara in un viaggio tra musica, teatro, letteratura e natura.

Concerti, reading, passeggiate culturali e spettacoli dedicati all’universo poetico di Fabrizio De André accompagneranno il pubblico in un percorso che intreccia paesaggio e cultura, trasformando l’intera Alta Gallura in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Spazio Giovani, a Olbia un’estate dedicata ai ragazzi

A Olbia proseguono le attività di Spazio Giovani, il progetto che propone laboratori, momenti di incontro e iniziative dedicate alle nuove generazioni durante il periodo estivo.

L’obiettivo è offrire ai ragazzi occasioni di socializzazione, creatività e crescita personale attraverso attività educative e ricreative che trasformano il tempo libero in un’opportunità di partecipazione e condivisione.

I fuochi d’artificio illuminano il mare di Golfo Aranci

Una delle serate più attese dell’estate sarà quella dedicata allo spettacolo pirotecnico di Golfo Aranci, con i fuochi d’artificio che illumineranno il golfo regalando un’emozionante cornice alle serate sul lungomare.

L’evento richiama ogni anno migliaia di persone tra residenti e turisti, pronti ad assistere a uno spettacolo di luci e colori che si riflettono sul mare, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera estiva della località.

Berchidda celebra la tradizione con la Sagra del Raviolo

Sapori autentici e convivialità saranno protagonisti a Berchidda, dove torna la tradizionale Sagra del Raviolo, appuntamento dedicato a uno dei piatti simbolo della cucina locale.

Tra degustazioni, musica e momenti di festa, la manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare le produzzioni gastronomiche del territorio e riscoprire le ricette tramandate di generazione in generazione.

Passizzendi in Locusantu trasforma Luogosanto in una grande festa

Le vie del centro storico di Luogosanto si preparano ad accogliere una nuova edizione di Passizzendi in Locusantu, la Notte Bianca che ogni estate richiama migliaia di visitatori.

Musica dal vivo, spettacoli, mercatini, prodotti tipici, artigianato e intrattenimento animeranno il borgo fino a tarda notte, offrendo un percorso tra tradizioni galluresi e divertimento capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti.

Tra festival culturali, eventi dedicati ai giovani, grandi spettacoli sul mare e sagre della tradizione, la Gallura continua a offrire un’estate ricca di occasioni per scoprire il territorio attraverso la sua cultura, i suoi sapori e la sua straordinaria capacità di accogliere visitatori provenienti da ogni parte dell’isola e non solo.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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