Spruzza spray al peperoncino al pronto soccorso, paura a Olbia

Un 30enne ha spruzzato spray al peperoncino a Olbia.

Un uomo ha spruzzato spray al peperoncino al pronto soccorso di Olbia, scatenando momenti di panico tra i pazienti. Stando a quanto riporta il quotidiano l’Unione Sarda, il fatto è accaduto la scorsa notte, quando il paziente, un 30enne, ha spruzzato il prodotto urticante dopo una lite con un altro uomo all’interno della struttura sanitaria del Giovanni Paolo II.

Stanto alle prime informazioni, il litigio è avvenuto poco prima di entrare al pronto soccorso, culminato nel folle gesto che, stando a cause in corso di accertamento, ha causato momenti di forte tensione nella sala d’attesa con alcuni pazienti intossicati. Diverse persone sono state costrette a rifugiarsi verso l’area del triage a causa degli immediati effetti della sostanza urticante.

Sarebbero una decina le persone colpite dallo spray al peperoncino che hanno accusato sintomi come vomito, tosse e difficoltà respiratorie. Il personale sanitario è intervenuto d’urgenza per prestare i primi soccorsi ai pazienti più sintomatici, fornendo anche delle mascherine protettive per arginare gli effetti dell’aria insalubre.

Le indagini.

Sul caso sono scattate immediatamente le indagini dei carabinieri di Olbia. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo che ha spruzzato lo spray al peperoncino. Alcune persone sarebbero disposte a sporgere denuncia per quanto accaduto. In corso di ricostruzione il movente che ha spinto il giovane a usare la bomboletta di spray urticante contro l’altro soggetto al culmine di una lite. Da chiarire se il giovane abbia usato la sostanza per difendersi da un’aggressione o se ha usato lo spray come volontà di offendere. L’episodio avvenuto ieri notte a Olbia ha riaperto ancora il dibattito sulla sicurezza in città, in particolare all’interno di strutture sanitarie. Come in molte parti d’Italia negli ultimi anni sono cresciute aggressioni anche a danno del personale medico da parte di pazienti.

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