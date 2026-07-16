Dal trionfo a Wimbledon al discount di Palau, Sinner è tornato in Gallura

Jannik Sinner è tornato a Palau dopo il trionfo a Wimbledon

Il legame tra Jannik Sinner e la Gallura è sempre più forte, a un mese dall’ultimo volta è tornato a Palau per godersi un po’ di relax. Negli ultimi anni il campione di San Candido ha sempre scelto il Nordest della Sardegna per i suoi momenti di tregua tra un torneo e l’altro. Reduce dal secondo trionfo consecutivo a Wimbledon ha un po’ di tempo per staccare la spina. Poi arriveranno i Masters 1000 di Montreal (in forse) e Cincinnati per prepararsi al grande momento degli Us Open.

La villa a Porto Rafael e la spesa al discount

Nel frattempo ha deciso di godersi Porto Rafael, dove ha appena acquistato una villa, e l’arcipelago maddalenino. Non un esilio dorato lontano da occhi indiscreti, ma una vera vacanza con tanto di spesa al discount. In quattro giorni è passato dal Centre Court di Wimbledon all’Md di Palau.

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I dubbi e la conferma

In tanti assicurano di averlo visto aggirarsi tra le corsie del market e c’è una foto che lo testimonia. Un’immagine sgranata, che sembra fatta da lontano e ingrandita, oppure il fotogramma di un video. Tanto che c’è chi non ci crede. Chi l’ha condivisa sui social assicura la sua autenticità. Dall’Md di Palau confermano: “È vero, è venuto qui stamattina e le colleghe si sono fatte le foto. Per tutti noi è stata una bellissima sorpresa”. È un’immagine che mostra il numero uno del tennis mondiale nelle normali vesti di un cliente del discount, un comportamento in pieno stile Sinner. Secondo i beninformati stamattina avrebbe deciso di andare a fare la spesa di persona e, tra uno slam e l’altro, ha scelto un discount alle porte di Palau.

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