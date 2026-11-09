Filma l’allieva minore sotto la doccia, 3 anni e 4 mesi a istruttore di Olbia

Un allenatore di Olbia condannato per reati di pedopornografia.

Aveva filmato la sua allieva minorenne sotto la doccia a Olbia. Un istruttore di 70 anni appartenente a una società sportiva della città è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per reati di pedopornografia. A deciderlo il Tribunale di Cagliari, che ha accolto le richieste della Procura. Secondo quanto contestato dalla pubblico ministero Diana Lecca, l’uomo aveva ripreso con il telefonino la ragazzina mentre faceva la doccia.

I fatti sono avvenuti nel 2021. Le indagini, condotte dalla Polizia postale di Cagliari, hanno inoltre portato alla contestazione del reato di possesso di quasi duemila file a contenuto pedopornografico. Il materiale è stato rinvenuto nella memoria del cellulare dell’indagato. L’uomo, assistito dagli avvocati Angelo e Jacopo Merlini, avev respinto con fermezza tutte le accuse e di dichiara estraneo alla vicenda.

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