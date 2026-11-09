L’ultimo abbraccio di Arzachena a Don Cossu, commozione e attesa dei funerali

Arzachena dice addio Don Francesco Cossu: tra commozione, lutto cittadino e attesa dei funerali.

La comunità di Arzachena si stringe nel dolore per la scomparsa di Don Francesco Cossu, figura simbolo e punto di riferimento spirituale e culturale dell’intera Gallura avvenuta domenica 8 novembre. In segno di profondo rispetto e per interpretare il forte sentimento di commozione che avvolge tutti i cittadini, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 10 novembre 2026.

La salma del caro sacerdote è arrivata oggi alle ore 12:00 presso la sua amata parrocchia di Santa Maria della Neve, dove è stata allestita la camera ardente. Già dalle prime ore del pomeriggio una fila ininterrotta di persone, tra parrocchiani e cittadini giunti anche dai paesi vicini, ha voluto rendere omaggio all’amato Don Francesco. In un religioso e partecipe silenzio, i fedeli si sono alternati per un ultimo saluto e una breve preghiera in un’atmosfera carica di palpabile commozione.

La figura di Don Francesco Cossu rimane impressa in modo indelebile nella storia, nel cuore e nell’identità del territorio. Per oltre quarant’anni ha guidato con devozione la parrocchia di Santa Maria della Neve, rappresentando un approdo umano e spirituale insostituibile per intere generazioni di arzachenesi. Instancabile pastore e uomo di profonda cultura, ha saputo coniugare la sua missione sacerdotale con una preziosa attività di saggista e di studio, dedicando la vita a indagare, preservare e valorizzare la memoria storica, l’antropologia e le più autentiche tradizioni della Gallura.

L’Amministrazione Comunale, nel rendere omaggio a un uomo di straordinario impegno pastorale e intellettuale, ha espresso la vicinanza dell’intera città con un commosso messaggio di cordoglio, accompagnando l’ultimo saluto con le parole “Addio Don Francesco”. La solenne cerimonia dei funerali si terrà domani, martedì 10 novembre, alle ore 11:00 presso la parrocchia di Santa Maria della Neve, dove è prevista una grande partecipazione di folla pronta a stringersi in un unico abbraccio per dare l’ultimo addio al proprio amato pastore.

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