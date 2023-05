Inaugurato ad Arzachena il Summit annuale del G20 delle spiagge

L’evento del G20 delle spiagge inaugurato il 3 maggio.

Nello splendido scenario del Comune di Arzachena, ha preso avvio il 6° Summit nazionale del G20 delle spiagge, rete che riunisce i rappresentanti delle località costiere italiane più gettonate dai turisti, il cui programma prevede sino al 5 maggio, tre giorni di incontri, work-shop ed un convegno finale di chiusura dei lavori.

Si sono dati appuntamento qui, nella perla della Costa Smeralda e una delle più esclusive mete sarde per le vacanze, 19 sindaci e 33 delegazioni insieme ad esponenti delle Regioni, del Governo, delle associazioni di categoria nazionali e operatori del settore turistico provenienti dalle maggiori località della penisola che da sole attraggono ogni anno 70 milioni di presenze turistiche, pari al 17% del totale nazionale.

Come sindaco della prima località dell’isola ad aprire le porte al Summit annuale nato nel 2018, Roberto Ragnedda sottolinea l’importanza di questo incontro che in maniera trasversale unisce le istanze e le esigenze dei comuni che sui litorali costieri basano le loro economie: “Poter lavorare con i rappresentanti di tante località balneari, con gli esponenti del Governo e delle associazioni di categoria è un valore aggiunto grazie a cui contiamo di segnare presto un cambio di passo per lo sviluppo delle nostre destinazioni. Sarà un confronto costruttivo da cui far scaturire soluzioni concrete per definire il futuro del turismo costiero che, oggi, deve tenere conto di nuovi paradigmi, di una nuova consapevolezza nella gestione e tutela del territorio e delle risorse naturali”.

Gli ospiti saranno accolti presso le cantine Surrau e, a partire da domattina, si entrerà nel vivo degli argomenti elaborati seguendo le tematiche espresse dagli amministratori nel corso delle precedenti edizioni del Summit e che porterà, nel convegno finale organizzato il 5 maggio presso l’Auditorium di Arzachena, alla firma da parte dei sindaci di un protocollo d’intesa.

“È un momento privilegiato di relazione tra i Sindaci: è un appuntamento atteso tutto l’anno nel quale anche il confronto in presenza aiuta lo scambio di idee e la ricerca di comuni soluzioni – afferma Roberta Nesto, Sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20 delle spiagge – La condivisione di best practice ha avuto il risultato sperato: stiamo affrontando temi e contenuti di grande importanza per il futuro del nostro settore. Questo deve essere rispettato anche dalle categorie, da tutte!”

Il 4 maggio presso il Cervo conference center, nel corso dell’intera giornata dedicata al workshop tra gli esperti di settore, troveranno spazio temi di primaria importanza per chi governa località turistiche che durante l’estate sperimentano il cosiddetto effetto “fisarmonica”, con un bacino di utenza che vede l’incidenza dei turisti superare quella dei residenti, comuni come Arzachena che partendo dai suoi 14 mila abitanti nel clou della stagione ospita fino a 140 mila persone.

Partendo dal tema cardine della tutela dei litorali e dell’ambiente, si intrecciano quindi confronti e idee tra i partecipanti su priorità ineludibili come migliorare i servizi urbani, la mobilità e i trasporti, fiscalità agevolata, sull’importanza della sicurezza dei territori e l’offerta di destinazioni turistiche sempre più accoglienti non solo per i turisti e i residenti ma anche per chi le frequenta per esigenze lavorative.

In tutti i comuni del G20 delle spiagge rimane sempre presente e condiviso l’obiettivo di ottenere il riconoscimento dello Status di città balneare da parte del Governo con un progetto di legge già in itinere che, una volta approvato, permetterà agli amministratori di essere supportati nell’attuazione dei tanti punti emersi durante questa edizione del Summit. Molto attesa, nella giornata finale, la firma del Protocollo d’intesa di Enit con i comuni aderenti al G20s alla presenza di Ivana Jelinic, CEO di ENIT e di esponenti parlamentari tra i quali l’onorevole Salvatore Sasso Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati che porterà i saluti del Ministro al Turismo Daniela Santanchè.

