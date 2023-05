Le spiagge di Mare Rocce e Pellicano saranno pulite dai rifiuti

L’evento che si terrà a Olbia sulla pulizia delle spiagge di Mare e Rocce e Pellicano.

Si terrà nella mattinata di domenica 7 maggio la pulizia delle spiagge di Mare Rocce e Pellicano a Pittulongu. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Olbia e organizzata dall’associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. Olbia-Tempio. L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati ed ritrovo è previsto in via Mare del Nord, 44 alle ore 9.30.

Così commenta l’iniziativa l’assessora all’ambiente Antonella Sciola: ”Resta alta e particolarmente costante l’attenzione che l’amministrazione rivolge alla tutela per l’ambiente. Ciò si traduce nelle numerose giornate di sensibilizzazione che a più riprese e con più associazioni si organizzano sul territorio comunale. Particolare valore riveste l’iniziativa che si svolgerà il 7 maggio sulle spiagge di Mare e Rocce e Pellicano. Le attività non si limiteranno alla raccolta dei rifiuti presenti sull’arenile, ma sarà presente all’evento anche il gruppo di sommozzatori del “Centro Immersioni”, che libererà l’ambiente marino da tutto ciò che viene

rinvenuto e trattenuto nel fondale. Ricordiamo ancora una volta che è particolarmente dannosa è la plastica che nei vari stadi di frammentazione può essere scambiata per plancton dai pesci o uccelli marini”.

